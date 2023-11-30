После начала спецоперации западные бренды массово начали покидать Россию. Теперь стало известно, что более 20 зарубежных брендов в ближайшее время планируют прийти на отечественный рынок.
Били-били санкциями и не добили: Вся правда о погибающей России и правилах рынка
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Геннадий Исаков
Молятся на рынок люди недалёкого ума. То есть их короткий ум видит временные пределы своей деятельности на небольшой дистанции, где чем-то можно быстро поживиться, отхватить от дураков. Для этого их рынок предназначен. Думающие смотрят вперед, на десятилетия. Видят далёкие горизонты, выставляют там маяки, прокладывают туда дорогу и планируют свою деятельность без всякого рынка на достижение тех маяков. Но создаётся впечатление, что у нас никто так далеко не мыслит, только рынок подавай. А что будет дальше, хоть трава не расти, на то ума не хватает.
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15 час.
алекс кузь
Либерал трепачи не знают простых прямых доводов на тему рынка. Россия - заказчик, окраины материков по периметру границ рф - подрядчики. Почему они хотят диктовать - понятно, но их желания для руси - быть колонией. Не надо русских грабить и возить на запад. Частная собств потаниных - анахронизм римской империи. Профсоюзные фонды акционеров - могучее государство граждан .
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7 час.
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