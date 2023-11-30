Били-били санкциями и не добили: Вся правда о погибающей России и правилах рынка

Геннадий Исаков

Молятся на рынок люди недалёкого ума. То есть их короткий ум видит временные пределы своей деятельности на небольшой дистанции, где чем-то можно быстро поживиться, отхватить от дураков. Для этого их рынок предназначен. Думающие смотрят вперед, на десятилетия. Видят далёкие горизонты, выставляют там маяки, прокладывают туда дорогу и планируют свою деятельность без всякого рынка на достижение тех маяков. Но создаётся впечатление, что у нас никто так далеко не мыслит, только рынок подавай. А что будет дальше, хоть трава не расти, на то ума не хватает.