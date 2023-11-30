Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Били-били санкциями и не добили: Вся правда о погибающей России и правилах рынка

Били-били санкциями и не добили: Вся правда о погибающей России и правилах рынка

После начала спецоперации западные бренды массово начали покидать Россию. Теперь стало известно, что более 20 зарубежных брендов в ближайшее время планируют прийти на отечественный рынок.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Молятся на рынок  люди недалёкого ума. То есть их короткий ум видит временные пределы своей деятельности на небольшой дистанции, где чем-то можно быстро поживиться, отхватить  от дураков.  Для этого их рынок предназначен. Думающие смотрят вперед, на десятилетия. Видят далёкие горизонты, выставляют там маяки, прокладывают туда дорогу и планируют свою деятельность без всякого рынка на достижение тех маяков.  Но создаётся впечатление, что у нас никто так далеко не мыслит, только рынок подавай. А что будет дальше, хоть трава не расти, на то ума не хватает.
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15 час.
алекс кузь
Либерал трепачи не знают простых прямых доводов на тему рынка. Россия - заказчик, окраины материков по периметру границ рф - подрядчики. Почему они хотят диктовать - понятно, но их желания для руси - быть  колонией. Не надо русских грабить и возить на запад.  Частная собств потаниных - анахронизм римской империи. Профсоюзные фонды акционеров - могучее государство граждан .
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7 час.

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