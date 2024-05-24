Картофельный секрет долголетия: Как вареный картофель может уменьшить смертность Ирина ОрлонскаяСвежее исследование, проведенное в Норвегии, оказало весьма неожиданный эффект: оно доказало, что вареный картофель может снизить общий уровень смертности и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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