Картофельный секрет долголетия: Как вареный картофель может уменьшить смертность Ирина ОрлонскаяСвежее исследование, проведенное в Норвегии, оказало весьма неожиданный эффект: оно доказало, что вареный картофель может снизить общий уровень смертности и риск сердечно-сосудистых заболеваний.