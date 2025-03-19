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Врач Степаненко: на травму головы у ребенка могут указывать тошнота и отеки

Врач Степаненко: на травму головы у ребенка могут указывать тошнота и отеки

Наиболее распространенными признаками черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у ребенка являются потеря сознания (не всегда), тошнота или рвота, головная боль, головокружение, нарушение координации движений, а также появление синяков или отеков в области головы.

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