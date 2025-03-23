Юлия Витязева: А кто виноват в том, что эта Киевская девочка всю свою короткую жизнь прожила на войне? Может быть, те, кто 10 лет назад дружно аплодировал Порошенко, обещавшему детям Донбасса жизнь в

А кто виноват в том, что эта Киевская девочка всю свою короткую жизнь прожила на войне? Может быть, те, кто 10 лет назад дружно аплодировал Порошенко, обещавшему детям Донбасса жизнь в подвалах и кто по сей день просит не прекращения этой войны, а оружия для ее продолжения?Череду неудобных вопросов … .