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Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.

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Комментарии
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Игорь Прийма
А самое главное теперь --- посмотреть и ОБНАРОДОВАТЬ, кто из &quot;верхов&quot; против предложения Н.С.Михалкова и, между нами, одного ТАКОГО я уже подозреваю и вы наверно....
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7 час.
Natalia Ivanova
А что его подозревать - это пескович - ручонки пугалкиной облизывает. Позорище. Как его после поганеньких выходок к Путину допускают?
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6 час.
Оливия Никтова
истерика--злость---   зависть..безысходность гложет семейку пугалкиных... отсюда и их выsеры...Надо сделать по  другому--банить и удалят все их  выSеры  чтобы больше упоминания о них вообще не былов стране !!Кто они такие-чтобы о них каждый лень писать...что им нужно от нашей страны  и населения...  сидите среди  таких же &quot;нормальных как сами&quot;  А вот галкин самый настоящий muda*!!!!!
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5 час.

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