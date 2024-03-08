Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

А самое главное теперь --- посмотреть и ОБНАРОДОВАТЬ, кто из "верхов" против предложения Н.С.Михалкова и, между нами, одного ТАКОГО я уже подозреваю и вы наверно....

А что его подозревать - это пескович - ручонки пугалкиной облизывает. Позорище. Как его после поганеньких выходок к Путину допускают?

Оливия Никтова

истерика--злость--- зависть..безысходность гложет семейку пугалкиных... отсюда и их выsеры...Надо сделать по другому--банить и удалят все их выSеры чтобы больше упоминания о них вообще не былов стране !!Кто они такие-чтобы о них каждый лень писать...что им нужно от нашей страны и населения... сидите среди таких же "нормальных как сами" А вот галкин самый настоящий muda*!!!!!