Гюндоган в «Барсе», расизм от 12-летнего фаната, россияне без наград в НХЛ, Костомаров показал видео тренировки, Рейнольдс купил 24% команды «Формулы-1» и другие новости

1. Илкай Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» бесплатно. Контракт 32-летнего немецкого полузащитника – по схеме «2+1», отступные – 400 млн евро.
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