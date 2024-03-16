"Нанести наибольший вред": Зеленский пригрозил России новыми терактами

Лидия Курзаева Нанюхался наркоты и сразу осмелел. Действительно безумец. Сколько из за него людей погибло. И как этого придурка только народ терпит?

Евгений Благородный Хватит жалеть, настала пора ликвидаций. Стереть с лица земли всю западную укропию вместе с их шутом.