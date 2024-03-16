После провала украинских диверсий Владимир Зеленский пригрозил России новыми терактами. Свои угрозы он опубликовал в Telegram-канале.
"Нанести наибольший вред": Зеленский пригрозил России новыми терактами
Комментарии
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Лидия Курзаева
Нанюхался наркоты и сразу осмелел. Действительно безумец. Сколько из за него людей погибло. И как этого придурка только народ терпит?
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18 час.
Евгений Благородный
Хватит жалеть, настала пора ликвидаций. Стереть с лица земли всю западную укропию вместе с их шутом.
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16 час.
Михаил
Почему его до сих пор не ликвидировали?
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13 час.
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