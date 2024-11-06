«Ты просто обязана пойти на свадьбу к сестре!» – считают родственники— Я уже думала, этот Артем на нашей Лиде никогда не женится, семь лет они вместе прожили, все чувства проверяли, – усмехается тридцативосьмилетняя Маргарита.
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