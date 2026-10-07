Сегодня 7 октября в Тверской области проверят сирены

В Тверской области сегодня 7 октября с 10:43 до 10:44 пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения с запуском сирен.
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