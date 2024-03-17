Путин сравнил запрещенный РДК с армией предателя Власова

Действующий глава государства, кандидат в президенты России, самовыдвиженец Владимир Путин на встрече в своем избирательном штабе в Гостином дворе сравнил Русский Добровольческий Корпус с Армия Власова, и заявил, что они также потерпят поражение.
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