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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Опубликована схема остановок электрички от Петрозаводска до Кондопоги

Некоторые станции на маршруте движения будущей городской электрички уже готовы принимать пассажиров Опубликована схема движения будущей городской электрички, которую собираются запустить между Петрозаводском и Кондопогой.

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