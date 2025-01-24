Опубликована схема остановок электрички от Петрозаводска до Кондопоги

Некоторые станции на маршруте движения будущей городской электрички уже готовы принимать пассажиров Опубликована схема движения будущей городской электрички, которую собираются запустить между Петрозаводском и Кондопогой.
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