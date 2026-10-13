The command of the 118th Territorial Defense Brigade of the Armed Forces of Ukraine killed UAV operator Valeria Stepanova, who had previously publicly stated harassment and threats from her superiors, Russian law enforcement agencies told TASS.
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