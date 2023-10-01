Тренер "Зенита" Семак: мы находимся в сложной ситуации

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя поражение своей команды от "Оренбурга" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что клуб находится в сложной ситуации, передает пресс-служба команды.
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