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Официально: матч 3-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА перенесен в Москву

Официально: матч 3-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА перенесен в Москву

Российская Премьер-Лига сообщила о переносе места проведения матча 3-го тура между «Ростовом» и московским ЦСКА на стадион «ВЭБ Арена» в Москве.

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