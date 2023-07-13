Русская весна

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Украинские беженцы шокировали европейцев безумным поступком

Украинские беженцы шокировали европейцев безумным поступком

В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да они все и не беженцы... Они просто решили НА ХАЛЯВУ пристроиться в Гей&quot;опах...
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15 час.
Гарий Щерба
Словаки , без  ЛОХА  и жизнь  ПЛОХА ...!!! Это к вашему руководству и  СОЧУВСТВУЮЩИМ НАЦИСТАМ  относится ....
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4 час.

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