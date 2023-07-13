Украинские беженцы шокировали европейцев безумным поступком

Русская веснаПолитикаПодписатьсяУкраинские беженцы шокировали европейцев безумным поступком В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, говорится в статье Hlavné správy.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваДа они все и не беженцы... Они просто решили НА ХАЛЯВУ пристроиться в Гей"опах...Ответить15 час.Гарий ЩербаСловаки , без ЛОХА и жизнь ПЛОХА ...!!! Это к вашему руководству и СОЧУВСТВУЮЩИМ НАЦИСТАМ относится ....Ответить4 час.
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