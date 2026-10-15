Власти Великобритании выделят Украине более $22 млн на ремонт Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает правительство страны.
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