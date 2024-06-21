Дмитрий Медведев: Американцы продолжают держать всех за полных придурков

Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 «катюша»).
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