Bungie провела большую презентацию экстракшн-шутера Marathon

В субботу, 12 апреля, студия Bungie, известная по культовым сериям Halo и Destiny и принадлежащая Sony, представила геймплейные кадры своего нового проекта — научно-фантастического экстракшн-шутера Marathon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии