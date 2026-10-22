Актер Максим Матвеев © Сергей Пятаков/РИА "Новости"Попасть на главную театральную премьеру в Москве «Оперу нищих» с Максимом Матвеевым и Александрой Урсуляк в Театре имени Пушкина стало задачей со звездочкой.
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