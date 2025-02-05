Фетисов рассказал, как Билл Клинтон обещал Константинову помочь с лечением

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, как бывший президент США Билл Клинтон на встрече с игроками клуба НХЛ «Детройт» в 1998 году обещал, что поможет получившему тяжелую травму Владимиру Константинову с лечением.
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