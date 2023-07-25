Военное обозрение

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WSJ: Застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение

WSJ: Застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение

Американская пресса всё чаще пишет о том, что украинское контрнаступление как минимум застопорилось, а как максимум – провалилось.

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