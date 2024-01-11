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Свежие комментарии

Экономическая полиция пришла с обысками в администрацию Василеостровского района

По предварительным данным, там занимались фиктивным трудоустройством сотрудников. Экономическая полиция проводит обыски в администрации Василеостровского района Петербурга в рамках уголовного дела, возбуждённого против бывшего сотрудника Венера Якубова.

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