Экономическая полиция пришла с обысками в администрацию Василеостровского района

По предварительным данным, там занимались фиктивным трудоустройством сотрудников. Экономическая полиция проводит обыски в администрации Василеостровского района Петербурга в рамках уголовного дела, возбуждённого против бывшего сотрудника Венера Якубова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии