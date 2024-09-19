Какой салат приготовить с фасолью: простые рецепты с фото

Салат с фасолью и томатами Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 400 г консервированной фасоли 250 г черри или томатов, разрезанных пополам 1 красный лук, мелко нарезанный 1 зеленый перец, мелко нарезанный Сок половины лимона 2 столовые ложки оливкового масла Соль и перец по вкусу Свежая петрушка для украшения Пошаговое приготовление: Промойте фасоль под […].