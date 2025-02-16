Член жюри Грушинского фестиваля запретил участнику СВО исполнить патриотическую песню

Как сообщил НТВ, участник СВО Виталий Царев, который был участником фестиваля, хотел исполнить всем известную патриотическую песню — «Нам нужна одна победа», однако получил отказ от члена жюри Галины Хомчик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии