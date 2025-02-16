Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Во всех странах чтут своё гражданство - хочешь другое переезжай в ту страну чьим гражданином мечтаешь стать. А у нас ...Посуду моем в Тел...
  • Владимир Тамбасов
    "Звезда" "Мастера и Маргариты" Более убого фильма еще не видел и звезды там под стать фильму«Я не согласна, ч...
  • Наталья Конева
    И это правильно! Нечего "потреблять москалей"!.... наговорила эта дура достаточно, что гнать ее с нашей сцены...Концерт Лолиты Ми...

Член жюри Грушинского фестиваля запретил участнику СВО исполнить патриотическую песню

Член жюри Грушинского фестиваля запретил участнику СВО исполнить патриотическую песню

Как сообщил НТВ, участник СВО Виталий Царев, который был участником фестиваля, хотел исполнить всем известную патриотическую песню — «Нам нужна одна победа», однако получил отказ от члена жюри Галины Хомчик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Охотникова
Почему не разобрались с этой дамой
Ответить
16 час.
наверх