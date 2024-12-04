Маккиннон набрал 2+1 при 9 бросках в матче с «Баффало». У форварда «Колорадо» 39 очков 26 играх сезона

«Колорадо» выиграл 5:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ, но по ходу первого периода уступал 0:4. Нападающий «Эвеланш» Нэтан Маккиннон набрал три очка в матче, сделав дубль и отметившись голевой передачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии