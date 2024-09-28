БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Заметался: Макаревич уже уехал из Израиля – у него там «возникли сложности»

Заметался: Макаревич уже уехал из Израиля – у него там «возникли сложности»

Великое горе постигло Израиль – из него уехала вся Россия! Помните, был такой момент, когда Макаревич нам заявил, что: «Это не мы уехали из России, это Россия уехала от вас!» Ну а теперь «вся Россия» в его личном и персональном лице уехала ещё и из Израиля.

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