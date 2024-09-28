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Циклон «Констанция» в воскресенье пригонит в Петербург ливни и грозы

Циклон «Констанция» в воскресенье пригонит в Петербург ливни и грозы В пресс-службе ГУ МЧС по городу сообщили, что 29 сентября по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" местами ожидаются ливни, грозы.

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