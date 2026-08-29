PR и GR определяет видимость IT-компаний в эпоху ИИ

Ксения Мешкова, Руководитель комитета по PR и стратегическим коммуникациям Ассоциации инновационных решений и искусственного интеллекта “Регионы XXI век”, стала спикером на Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге.
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