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Регионы России

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PR и GR определяет видимость IT-компаний в эпоху ИИ

PR и GR определяет видимость IT-компаний в эпоху ИИ

Ксения Мешкова, Руководитель комитета по PR и стратегическим коммуникациям Ассоциации инновационных решений и искусственного интеллекта “Регионы XXI век”, стала спикером на Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге.

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