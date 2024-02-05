На днях вот что со мной приключилось. Пришла в магазин за продуктами. Всегда беру примерно одно и тоже, знаю, какая сумма должна быть в чеке, даже с учетом акций.
Меня высмеяли в очереди.
Комментарии
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Владимир Петров
В СССР покупатели не воровали - "забывали" заплатить. Какой-то ничтожный процент постоянно паланировался на "забывчивость". Так вот в магазине, где я был грузчиком, покупатели никогда не воровали заложенного в план. Мы были лучше, чем думала о нас власть. Добирало "норму" начальство - просто оформляли положенные документы и пускали деньги себе в карман. Полагаю, при капитализме больше не доверяют честности обывателя - вон стколько охранников натыкали. А женщина религиозно честная - это угодно Богу, но неудобно для окружающих. Меня всегда злят тупари, которые смотрят не на тот ценник, а потом тупят на кассе, задерживая очередь... А тут сэкономила - и пришла тупить... Нонсенс...
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2 час.
Людмила Фирстова
Это не нонсенс, а честность!
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1 час.
Александр Симаков
Владимир, Вы грузчиком работали до того, как стать учителем русского языка или после?
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1 мин.
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