Меня высмеяли в очереди.

Владимир Петров

В СССР покупатели не воровали - "забывали" заплатить. Какой-то ничтожный процент постоянно паланировался на "забывчивость". Так вот в магазине, где я был грузчиком, покупатели никогда не воровали заложенного в план. Мы были лучше, чем думала о нас власть. Добирало "норму" начальство - просто оформляли положенные документы и пускали деньги себе в карман. Полагаю, при капитализме больше не доверяют честности обывателя - вон стколько охранников натыкали. А женщина религиозно честная - это угодно Богу, но неудобно для окружающих. Меня всегда злят тупари, которые смотрят не на тот ценник, а потом тупят на кассе, задерживая очередь... А тут сэкономила - и пришла тупить... Нонсенс...