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Татар-информ

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Татарстан представил стенд на ВЭФ

Татарстан представил стенд на ВЭФ

Фото: пресс-служба АИР РТ Республика Татарстана представила стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который стартовал сегодня на острове Русский во Владивостоке.

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