Razer представила Prio — складной контроллер для мобильного гейминга, который помещается в карман

Razer представила Prio — новый мобильный игровой контроллер, который делает ставку на портативность. В сложенном виде устройство можно убрать в карман, а после подключения к смартфону по USB-C оно превращается в полноценный геймпад с привычной консольной раскладкой.
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