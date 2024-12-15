10 участников президентской программы «Время героев» вошли в руководящий состав совета партии «Единая Россия»

В Москве завершился XXII съезд партии «Единая Россия». Во время мероприятия, в котором приняло участие более тысячи делегатов, в том числе и из Крыма, был обновлен состав Генерального совета и Высшего совета партии.
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