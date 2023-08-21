Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».