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Мигрант, убивший 14 лет назад девочку под Серпуховом, пообещал покончить с собой в колонии

Мигрант, убивший 14 лет назад девочку под Серпуховом, пообещал покончить с собой в колонии

Акоп Гасанов приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.Вчера в Московском областном суде был вынесен приговор в виде пожизненного лишения свободы для насильника и убийцы Акопа Гасанова.

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