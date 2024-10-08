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Медвежий угол

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В России начали предлагать услуги по выгулу и дрессировке квадроберов

В России начали предлагать услуги по выгулу и дрессировке квадроберов

Няни для квадроберов предлагают свои услуге на интернет-площадках бесплатных объявлений. В Новосибирске пользователь по имени Кирилл готов за 500 рублей в час погулять с «питомцем».

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Комментарии
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alik3456 Джексон
В церкви...
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2 час.
alik3456 Джексон
Крапивой пороть , будет чем заняться после порки.
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2 час.
карюкалов вячеслав
Выглядит очень забавно.
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2 час.

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