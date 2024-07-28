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Культуромания

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HBO выпустил полноценный трейлер сериала «Пингвин»

HBO выпустил полноценный трейлер сериала «Пингвин»

HBO выпустил полноценный трейлер сериала «Пингвин». Старт проекта намечен на 19 сентября. Продюсер сериала Мэтт Ривс отметил, что прототипом главного героя стал кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года лишения свободы за сексуализированное насилие.

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