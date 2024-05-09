AMD продолжает теснить Intel абсолютно во всех сегментах рынка процессоров

Компания AMD продолжает понемногу отвоёвывать долю процессорного рынка у Intel. По итогам прошлого квартала, согласно данным Mercury Research, доля AMD на рынке CPU в целом выросла с 17% до 20,6% в количественном выражении и с 12,5% до 16,3% — в денежном.