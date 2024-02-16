Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сухарев
    Не возьму никак я в тольк, от чего взбесился волк?...Почему артисты, которых любило так много людей, на поверку оказы...Геннадий Хазанов ...
  • Сергей Oблезов
    Пора начинать мочить! Их тупости нет предела!Европа хочет удар...
  • валентина пожиленко
    А не лучше ли Байдену за тромб Навального санкции Богу предъявить? Как видится, у Байдена старческий маразм крепчает ...Байден думает над...

Киркоров сохранил за собой титул председателя жюри шоу "Маска"

Киркоров сохранил за собой титул председателя жюри шоу "Маска"

Создатели проекта назвали членов жюри пятого сезона.В состав жюри, выясняющих кто из известных личностей скрывается под ростовыми костюмами, будет певица Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, а титул председателя жюри вновь достался Филиппу Киркорову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Киркоров сохранил за собой титул председателя жюри шоу &quot;Маска&quot; и всё, &quot;что заработано непосильным трудом&quot;😀 &quot;Своих не бросают&quot;. Пошумели и хватит? Дальше (целуя его в щёчки) мы сами, сами, сами... Вот ведь помогал бы защитникам страны - и почёт и уважение. А ведь адвокату, который уму-разуму научил, предполагаю, за всё-про-всё немалые деньги ушли. И ни того, ни другого...имею ввиду - ни почёта, ни уважения...уплыли и всё.
Ответить
12 час.
Александр Котов
Он будет одетый или голый?
Ответить
8 час.
Надежда Белугина
Ну, это уж вы сами договаривайтесь.😀
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх