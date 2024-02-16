Создатели проекта назвали членов жюри пятого сезона.В состав жюри, выясняющих кто из известных личностей скрывается под ростовыми костюмами, будет певица Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, а титул председателя жюри вновь достался Филиппу Киркорову.
Киркоров сохранил за собой титул председателя жюри шоу "Маска"
Комментарии
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Надежда Белугина
Киркоров сохранил за собой титул председателя жюри шоу "Маска" и всё, "что заработано непосильным трудом"😀 "Своих не бросают". Пошумели и хватит? Дальше (целуя его в щёчки) мы сами, сами, сами... Вот ведь помогал бы защитникам страны - и почёт и уважение. А ведь адвокату, который уму-разуму научил, предполагаю, за всё-про-всё немалые деньги ушли. И ни того, ни другого...имею ввиду - ни почёта, ни уважения...уплыли и всё.
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12 час.
Александр Котов
Он будет одетый или голый?
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8 час.
Надежда Белугина
Ну, это уж вы сами договаривайтесь.😀
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7 час.
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