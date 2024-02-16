Надежда Белугина

Киркоров сохранил за собой титул председателя жюри шоу "Маска" и всё, "что заработано непосильным трудом"😀 "Своих не бросают". Пошумели и хватит? Дальше (целуя его в щёчки) мы сами, сами, сами... Вот ведь помогал бы защитникам страны - и почёт и уважение. А ведь адвокату, который уму-разуму научил, предполагаю, за всё-про-всё немалые деньги ушли. И ни того, ни другого...имею ввиду - ни почёта, ни уважения...уплыли и всё.