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FiNE NEWS

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Группа «Уматурман» о творчестве, каверах и планах на будущее

В новой серии документального проекта «Вирус попсы», поддержанного ИРИ и размещённого на медиаплатформе Смотрим, подробно рассмотрен хит группы «Уматурман» — песня «Прасковья» и её кавер в исполнении Антохи МС.

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