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Китай

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Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Бразилии в связи с разрушительными ливнями

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник направил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, вызванными внезапными ливнями в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

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