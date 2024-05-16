Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Бразилии в связи с разрушительными ливнями

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник направил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, вызванными внезапными ливнями в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.