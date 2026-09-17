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Птицы в кадре! «Авторадио» исполнит мечту любителя-орнитолога

Птицы в кадре! «Авторадио» исполнит мечту любителя-орнитолога

Слушатель из Москвы получит профессиональную фототехнику для съемки дикой природы. Gayazovs Brothers предоставлено ГПМ РадиоЛюся Чеботина, Олег Газманов, MONA, Gayazovs Brothers, Виктория Дайнеко – топовые звезды собрались в студии «Авторадио» ради одной мечты.

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