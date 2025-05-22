V-Color устанавливает дисплеи на модули памяти

Когда речь заходит о модулях памяти для энтузиастов, в наши дни действительно сложно произвести впечатление на аудиторию, поскольку производители модулей за последние 15-20 лет сделали очень многое, чтобы выделить свои продукты на фоне конкурирующих предложений.