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Орловцы проигнорировали запрет передвижения по Юбилейному мосту

Орловцы проигнорировали запрет передвижения по Юбилейному мосту

Несколько дней назад на Юбилейном мосту были установлены ограждения, запрещающие пешеходное движение по нему.

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