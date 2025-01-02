Видео: Alpine показала, как Джереми Кларксон привёз команде пиво

YouTubeБывший ведущий популярной автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксон в 2024 году вновь привёз пиво собственного производства на базу команды Alpine после того, как французский коллектив завоевал двойной подиум на Гран При Бразилии.
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