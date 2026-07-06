ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Судебные приставы Татарстана взыскали 10,7 млрд рублей за полгода 2026 года

Судебные приставы Татарстана взыскали 10,7 млрд рублей за полгода 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы Татарстана взыскали 10,7 млрд рублей. Такие данные озвучили на заседании коллегии ГУ ФССП по РТ, где подвели итоги работы ведомства за первое полугодие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии