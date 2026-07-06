Судебные приставы Татарстана взыскали 10,7 млрд рублей за полгода 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы Татарстана взыскали 10,7 млрд рублей. Такие данные озвучили на заседании коллегии ГУ ФССП по РТ, где подвели итоги работы ведомства за первое полугодие.
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