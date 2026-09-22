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ООО «ТГК-2 Энергосбыт» информирует об утверждении тарифов на электроэнергию для населения региона с 1 октября по 31 декабря 2026 года

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» информирует об утверждении тарифов на электроэнергию для населения региона с 1 октября по 31 декабря 2026 года

Ознакомиться с ними можно в постановлении Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29.12.

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