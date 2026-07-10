«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Португалии. Акцент сделают на матчах «Порту», «Бенфики» и «Спортинга»

«Матч ТВ» на предстоящих два сезона приобрел права на показ матчей чемпионата Португалии. «Чемпионат Португалии – увлекательный турнир, в котором можно встретить множество звезд, в том числе радующих своим выступлением на чемпионате мира по футболу.