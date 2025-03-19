Как жить, когда свекровь — постоянный «гость» в семье?

ВераВерная

Это очень мешает нормальной семейной жизни. Странно, что ваш муж не хочет этого замечать. Свекровь видимо одинокий человек, растила сына одна, тряслась над ним, вот и не может никак отпустить. Ей надо свою заботу и мысли перекинуть на что-нибудь другое. Подарите ей собаку. Пусть опекает. А раздражать невестку не надо, это же рикошетом и на её мужа пойдет.