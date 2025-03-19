Я замужем уже три года, и, если быть откровенной, если бы я знала, что выйду замуж не только за мужа, но и за его маму, я бы дважды задумалась.
Как жить, когда свекровь — постоянный «гость» в семье?
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Иван Ураганов
Как бы такая "забота" свекрови,до развода не довела.
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20 час.
ВераВерная
Это очень мешает нормальной семейной жизни. Странно, что ваш муж не хочет этого замечать. Свекровь видимо одинокий человек, растила сына одна, тряслась над ним, вот и не может никак отпустить. Ей надо свою заботу и мысли перекинуть на что-нибудь другое. Подарите ей собаку. Пусть опекает. А раздражать невестку не надо, это же рикошетом и на её мужа пойдет.
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18 час.
Сергей Рубцовск
Третий лишний, будь то свекровь, тёща или ещё кто-либо из родственников.
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17 час.
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