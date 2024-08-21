"Авилон" назвал восемь автомобилей, которые можно купить за 1,5 млн рублей

Средняя цена подержанного автомобиля на российском рынке - 1,5 млн рублей. На вторичном рынке оптимальным вариантом за эту цену будут Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и кроссоверы Renault Duster, говорят опрошенные "Газетой.
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