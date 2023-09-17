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Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Якимушкин, Коростелев, Ардашев и Семиков выступят в классической «разделке» на 20 км

Чемпионат России по лыжероллерам-2023 Малиновка, Архангельская область Мужчины 20 км, классический стиль, раздельный старт Начало – 12:30 по московскому времени.

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